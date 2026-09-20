La lunga sosta per le Nazionali può aiutare Cristian Chivu a recuperare alcune pedine importanti. Tra queste - scrive La Gazzetta dello Sport, c'è Djed Spence, uno dei principali acquisti estivi dell'Inter. L'esterno sta completando la propria preparazione atletica e dovrebbe tornare a disposizione alla ripresa del campionato, prevista il 10 ottobre contro il Parma.

Da valutare Calhanoglu e Stones

Restano invece da monitorare le condizioni di Hakan Calhanoglu e John Stones. Entrambi hanno saltato le convocazioni con le rispettive Nazionali a causa di problemi muscolari e il loro recupero verrà valutato durante la sosta.

Provedel può avere la sua occasione

Attenzione anche alla gestione dei portieri. Josep Martinez, dopo aver riscattato contro la Roma due prestazioni negative, è stato convocato dalla Spagna e al rientro potrebbe beneficiare di un turno di riposo. In quel caso potrebbe arrivare il momento dell'esordio di Ivan Provedel con la maglia dell'Inter. L'ex Lazio avrebbe potuto trovare spazio già contro l'Udinese, ma Chivu aveva poi scelto di confermare