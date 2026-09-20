Intercettato da Sportmediaset dopo il 2-2 contro la Roma, il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così il momento dei nerazzurri: “Noi non siamo mai morti, ma sappiamo che possiamo sempre ribaltare una partita. La cosa più importante è migliorare, in queste prime partite non siamo sempre sul nostro livello, dobbiamo crescere e migliorare, a volte il calcio è un po’ strano”.

Come mai le difficoltà nei primi tempi?

“Buona domanda, non ho risposte perché adesso sono stanco… devo concentrarmi sulla Nazionale. Chivu non deve dirci tanto all’intervallo, noi sappiamo cosa dobbiamo fare”.

La Roma è l’anti-Inter?

“Sono solo cinque partite, il campionato è ancora molto lungo, loro stanno facendo molto bene ma anche noi. Restiamo concentrati su noi stessi e vedremo cosa succederà”: