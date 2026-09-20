Il 2-2 dell'Olimpico tra Inter e Roma non stravolge la lavagna antepost per lo Scudetto, anzi conferma il duello tra nerazzurri e giallorossi. La formazione di Cristian Chivu, mantiene la vetta della classifica, insieme a Roma e Lazio, e soprattutto la leadership per il bis tricolore offerto a 1,75 su Snai e Sisal, con Donyell Malen e compagni stabili al secondo posto a quota 4,00. L’analisi dei bookmaker trova conferma in quanto visto sabato pomeriggio nel big match della capitale, che ha regalato spettacolo per tutti e 90 i minuti. Roma padrona del campo nel primo tempo, con la doppietta di Manu Koné che sembrava aver indirizzato il match, ma l’Inter, sotto di due gol per la terza gara consecutiva in Serie A (quarta Champions compresa), è riuscita ancora una volta a riprenderla, affidando la rimonta al solito Lautaro Martínez, seconda doppietta consecutiva nei big-match, dopo quella contro il Napoli.

L’ennesima dimostrazione di una squadra che sa di essere grande, che non si scompone neanche contro la banda di Gian Piero Gasperini, sempre più a immagine e somiglianza del proprio tecnico: una macchina da pressione e ritmi altissimi, che cerca di riportare il tricolore a Roma 26 anni dopo l’ultima volta. Per far questo, per il tecnico giallorosso, ex della sfida, c’è da sfatare il tabù Inter: ieri è arrivato il primo risultato utile dopo 10 ko consecutivi, ma la vittoria manca ormai dal 2018.