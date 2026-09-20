Cristian Brocchi, intervenuto a margine della Sanremo Padel Experience, ha parlato della lotta al vertice: "Per me l'Inter rimane la favorita, ma la Roma dà l'idea di essere una squadra forte che se la giocherà fino alla fine", ha spiegato. Qualcuno può inserirsi nella lotta? "Dipenderà molto anche dal percorso in Champions League, da eventuali infortuni e altri fattori che al momento sono difficili da prevedere. Ma sicuramente Gasperini se la può giocare", ha aggiunto in definitiva.