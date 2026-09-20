Il sito Calcio e Finanza ha avuto modo di visionare i documenti relativi al progetto del nuovo stadio di San Siro, analizzando in particolare il preventivo dei costi dell'intera operazione. Il dato complessivo arriva a un totale di 2,302 miliardi di euro, ma questa cifra comprende componenti molto differenti tra loro: si va dall’acquisto dell’area alla costruzione del nuovo impianto, passando per il comparto immobiliare, le opere di urbanizzazione, gli interventi sulla viabilità, gli oneri finanziari, le bonifiche e gli altri costi accessori.

Dato principale è quello relativo ai 1,110 miliardi di costi di realizzazione edilizia, che sono suddivisi come di seguito:

583,7 milioni di euro per il nuovo stadio;

124,2 milioni per il podio;

371,4 milioni per il Comparto Plurivalente e Riqualificazione Meazza (strutture commerciali, food e centri direzionali;

31,1 milioni per Energy Center e relativo anello energetico.

I 583,7 milioni dello stadio comprendono a loro volta 44 milioni riferiti ai 20mila metri quadrati di superficie lorda, 140,8 milioni per superfici convenzionali e complementari e quasi 398,9 milioni per le superfici accessorie.

Una viabilità da oltre 57 milioni di euro

Una parte consistente dell’investimento riguarda le infrastrutture necessarie per rendere possibile il nuovo assetto dell’area. Le opere di urbanizzazione primaria sono stimate complessivamente in 57,3 milioni di euro. Il solo nuovo Tunnel Patroclo vale 42,3 milioni, mentre sono previsti altri 7,1 milioni per l’intersezione nord del tunnel, circa 5,4 milioni per gli interventi su via Tesio e via Achille e 2,5 milioni per la nuova infrastruttura di scarico verso l’Olona. A questa cifra va aggiunta la demolizione del Tunnel Patroclo esistente, valutata separatamente in 12,4 milioni di euro. Gli elaborati infrastrutturali chiariscono che l’intervento comporterà una ricostruzione pressoché integrale del sistema del sottopasso, pur mantenendo e adeguando alcune porzioni dell’opera attuale.

Nel piano anche i lavori collaterali

Il piano prevede poi 84,7 milioni di euro di opere e contributi aggiuntivi non a scomputo degli oneri. È una voce che racchiude numerosi interventi collaterali ma direttamente collegati alla trasformazione di San Siro. Tra questi figurano 16,2 milioni per le aree a parco urbano destinate a essere cedute al Comune, 6,2 milioni per realizzare una nuova area di massima sicurezza a servizio del Meazza durante la fase transitoria e soprattutto 15 milioni per la gestione del cantiere mentre il vecchio stadio continuerà a essere utilizzato.