Una rimonta riuscita solo a metà, che non porta i tre punti all'Inter ma che basta a Cristian Chivu per raggiungere un traguardo statistico non di poco conto. Il tecnico rumeno è entrato infatti nella storia dell’Inter essendo diventato l'allenatore nerazzurro più veloce a raggiungere quota 100 punti, un record strappato nientemeno che al suo maestro José Mourinho. Quando però, nel corso dell'intervista post-partita a DAZN, gli è stato fatto notare questo primato, Chivu non ha fatto praticamente una grinza: "Sono numeri, si va avanti", il suo tiepido commento.