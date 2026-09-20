Una rimonta riuscita solo a metà, che non porta i tre punti all'Inter ma che basta a Cristian Chivu per raggiungere un traguardo statistico non di poco conto. Il tecnico rumeno è entrato infatti nella storia dell’Inter essendo diventato l'allenatore nerazzurro più veloce a raggiungere quota 100 punti, un record strappato nientemeno che al suo maestro José Mourinho. Quando però, nel corso dell'intervista post-partita a DAZN, gli è stato fatto notare questo primato, Chivu non ha fatto praticamente una grinza: "Sono numeri, si va avanti", il suo tiepido commento. 

Sezione: News / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 14:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.