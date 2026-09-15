L'Inter Miami ha annunciato l'arrivo di Christian 'Kily' Gonzalez come nuovo allenatore della franchigia MLS di Lionel Messi. Dopo aver completato la documentazione necessaria, il tecnico argentino, un passato da calciatore a inizio anni Duemila con l'Inter italiana, assumerà le sue responsabilità come allenatore della prima squadra del club, con un contratto valido fino a giugno 2028. In vista della sfida di mercoledì sera contro la squadra messicana del CD Cruz Azul in Coppa Campeones, González dirigerà questa mattina il suo primo allenamento, dando il via alla preparazione della squadra per l'imminente sfida.

L'argentino ha iniziato la sua carriera da allenatore nella squadra riserve del CA Rosario Central. Dopo due stagioni, è stato promosso alla guida della prima squadra, dirigendo 68 partite in tre stagioni, dal 2020 al 2022. Gonzalez ha poi assunto la guida del CA Unión Santa Fe, dove ha allenato la squadra in 78 partite distribuite su tre stagioni, dal 2023 al 2025. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di allenatore del CA Platense durante la stagione 2025.