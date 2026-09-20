Dopo aver comunicato nei giorni scorsi la lista dei calciatori dei campionati esteri convocati, il CT della Nazioanle argentina Lionel Scaloni ha integrato l'elenco con gli elementi provenienti dalla lega nazionale in vista delle sfide amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benín. Si tratta di sei giocatori aggiuntivi, tra i quali figura anche il difensore Tomas Palacios, in prestito dall'Inter all'Estudiantes de la Plata. In più, sono stati convocati altri tre elementi degli altri campionati: Santiago Simón del Deportivo Toluca, Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen e Valentín Gómez del Real Betis.