Il rischio di un commissariamento della FIGC spinge i vertici del calcio italiano a studiare una soluzione per il caso che sta coinvolgendo il presidente Giovanni Malagò. Negli uffici federali di Roma, si è tenuto un vertice d’emergenza al quale hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Marotta, Luca Percassi, il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno e quello dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri. Secondo La Repubblica, al centro dell’incontro c’è stato il rischio che il CONI, guidato da Luciano Buonfiglio, possa arrivare al commissariamento della Federcalcio nell’ambito della vicenda legata al mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura alla presidenza. Un eventuale provvedimento non riguarderebbe soltanto il numero uno federale, ma comporterebbe anche la decadenza dell’intero Consiglio federale, del quale fanno parte diversi dei dirigenti presenti al vertice.

Nel corso del confronto, Malagò avrebbe chiesto ai dirigenti presenti al vertice di mostrare unità e compattezza in questa fase delicata, anche attraverso eventuali prese di posizione pubbliche a sostegno dell’attuale assetto federale. Un passaggio che potrebbe contribuire a chiarire, nelle prossime settimane, quanto sia ancora solido il fronte che lo ha portato alla presidenza della FIGC e quale sarà la linea del calcio italiano nel confronto con il CONI.