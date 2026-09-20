Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter, mettendo in evidenza come le due squadre abbiano mostrato volti molto diversi nell'arco della partita. "Tutte le squadre che ho visto finora hanno problemi a fare bene entrambi i tempi. Oggi lo abbiamo visto anche con Roma e Inter. Sono emersi chiaramente pregi e difetti di tutte e due". Secondo l'ex difensore, la Roma riesce a esprimersi al meglio soprattutto quando mantiene alta l'intensità: "Quando corre tanto è fortissima, poi però quando si abbassa diventa problematico".

"L'Inter ha fatto capire quanto è forte"

Costacurta si è poi soffermato sulla capacità di reazione della squadra di Cristian Chivu, ancora una volta costretta a rincorrere dopo essere finita sotto di due reti. "L'Inter per la quarta volta di fila va sotto 2-0, poi recupera e questo fa capire la forza della squadra". Una caratteristica che sta diventando ricorrente nelle ultime partite dei nerazzurri, capaci di restare dentro le gare anche quando sembrano prendere una direzione negativa.

"Lautaro è un capitano meraviglioso"

Parole di grande apprezzamento per Lautaro Martinez, protagonista della rimonta con una doppietta. "Lautaro è un capitano meraviglioso. Non parlo soltanto dei due gol, ma soprattutto del suo atteggiamento. Riesce a sistemare le cose". Per Costacurta, dunque, la prestazione dell'argentino va oltre il peso delle reti segnate: a fare la differenza è stata anche la leadership mostrata nel momento più difficile della partita.

Barella e l'approccio del primo tempo

L'ex difensore ha però evidenziato anche alcuni aspetti negativi della prova dell'Inter, soffermandosi in particolare sull'azione del primo gol della Roma. "Guardate l'atteggiamento di Barella sul primo gol. Io penso che, una volta persa palla, lì si debba fare uno scatto". Poi il giudizio complessivo sulla prima frazione nerazzurra: "Nel primo tempo ho visto un'Inter un po' rilassata".