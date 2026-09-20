Finisce 3-2 Inter U23-Foggia, con i nerazzurri in grado di conquistare i tre punti per la seconda gara consecutiva. Ecco i voti della squadra di Vecchi, oggi guidata da Danesi.

MELGRATI 6 - Poche occasioni per mettersi in mostra. Nessuna colpa sui due gol, un paio di buone uscite nel finale per dare respiro ai suoi.

BOVIO 5.5 - Prestazione tutto sommato positiva, ma le due sbavature sui due gol del Foggia pesano parecchio. La prima è la più grave, con una palla svirgolata che spiana la strada a Merdji, la seconda invece vede Ravasio prendergli il tempo.

GARONETTI 6.5 - A volte sembra poter andare in difficoltà sulle palle lunghe da dietro, ma alla fine in un modo o nell'altro se la cava. Questa Inter U23 può far conto su di lui. Dal 70' DONATO 6.5 - Nonostante sia il più giovane della compagnia non trema. Entra nell'assedio del Foggia e dà una mano decisiva ai suoi.

JAKIROVIC 6 - Non ha colpe sul gol subito, poi non è mai particolarmente attaccato. Non ha colpe sulla grande occasione capitata a Petito al 38', quando è Mancuso a complicargli la vita. Dal 70' RE CECCONI 6.5 - Dopo qualche minuto non facile cresce nell'ultima parte di gara, mettendo una pezza in diverse situazioni.

AVITABILE 7 - Il migliore in campo. Partita di grande spirito di sacrificio e corsa, impreziosita anche dal gol dell'1-3. Tolto qualche minuto di appannamento iniziale esce promosso a pieni voti dalla gara contro il Foggia.

KACZMARSKI 7 - Altra ottima prestazione per il polacco. In mezzo al campo quando prende in mano i ritmi è incontenibile, in questa stagione sta riuscendo a farlo di più che in quella passata.

FIORDILINO 6.5 - Tanto lavoro oscuro, il solito 6.5 senza acuti ma di grande sostanza e anche senza errori. Preziosissimo per questa Inter, a cui dà equilibrio e solidità.

MILANI 6.5 - Il gol apre la sua partita, seguito da tanta applicazione e impegno. Non a caso arriva alla fine stremato. Probabilmente senza i problemi dei compagni sarebbe uscito lui, è costretto a rimanere in campo e viene saltato troppo facilmente da Touré sul 3-2. Alla fine è un errore senza conseguenze.

MANCUSO 5.5 - Un primo tempo e poco più in cui non è convincente. Quando viene trovato tra le linee spesso è timido e fa la scelta sbagliata, non riuscendo a dare l'impulso giusto alla manovra. Non riesce a dare continuità all'ottima prova di Crotone. Dal 57' MOSCONI 6.5 - Entra bene, con i suoi strappi sposta l'inerzia della partita.

FUMAGALLI 7 - Gol e assist in due situazioni tutt'altro che codificate, dopo una mischia e su un errore avversario. Quando conta si fa trovare pronto, proprio questo serve all'Inter U23 dal suo fuori quota offensivo, arguzia ed esperienza figlia di qualche anno in più all'anagrafe e dei tanti campi di periferia calpestati. Dal 57' BOVO 6.5 - Entra in campo con il piglio giusto e rinforza il centrocampo nerazzurro. Bravo.

LAVELLI 6 - Tanta sostanza, qualche sgasata e comunque una presenza sufficiente nella partita. Più coinvolto rispetto ad altre volte, anche oggi non incide a livello di tabellino, ma la sua gara è comunque apprezzabile. Dal 60' ZUBEREK 6.5 - Sportellate e fisicità in un momento in cui all'Inter U23 serve esattamente quello, buon ingresso in campo.

Mister DANESI 7 - Due note positive su tutte: la reazione dopo il gol subito a freddo e l'ottimo ingresso dei subentrati. E' la dimostrazione che la squadra è decisamente applicata e coinvolta in ogni suo elemento. Il lavoro di Vecchi e del suo staff si vede e, dopo sei partite, la classifica è decisamente positiva, anche oltre le aspettative. Sarà importante adesso, in caso di momenti difficili durante la stagione, che inevitabilmente ci potranno essere, mantenere questa energia.