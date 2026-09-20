È ancora Lautaro Martinez a prendersi la scena nelle pagelle di Tuttosport. Il capitano dell'Inter riceve 8 dopo la doppietta che ha permesso ai nerazzurri di rimontare la Roma all'Olimpico. Nel primo tempo spreca un'occasione importante, ma nella ripresa cambia completamente volto alla partita: "Suona la carica a inizio ripresa rifinendo e finalizzando l'azione del 2-1 e poi riagguanta i giallorossi con una conclusione da rapace".

Thuram da 7, bene i cambi

Ottima anche la prestazione di Marcus Thuram, premiato con 7. Dopo una prima frazione poco brillante, il francese cresce nella ripresa e partecipa in maniera decisiva alla rimonta. "Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, si sveglia dal torpore e inizia a fare i solchi nella difesa giallorossa, come dimostra l'azione del 2-1".

Buon impatto anche per Sucic e Carlos Augusto, entrambi da 6,5. Il croato "impatta bene sulla partita", mentre il brasiliano porta corsa e fisicità e partecipa all'azione dalla quale nasce il 2-2.

Martinez salva l'Inter, Diouf cresce nella ripresa

Voto 6,5 per Josep Martinez, decisivo con una grande parata su Malen: "Piglia due gol senza colpe mentre nella ripresa fa una paratona su Malen prendendo il pallone... in faccia". Stesso voto per Diouf, in difficoltà nel primo tempo ma molto più incisivo dopo l'intervallo. Bisseck prende 6: rivedibile dietro, ma decisivo nell'assist per Lautaro in occasione del pareggio. Sufficienza anche per Barella, Zielinski e Dimarco.

Akanji peggiore: 4,5

Il voto più basso è quello di Akanji, fermo a 4,5. "Sul primo gol si fa passare il pallone tra le gambe, sul secondo manca il colpo di testa per liberare l'area", scrive Tuttosport, sottolineando un primo tempo particolarmente complicato. Sotto la sufficienza anche Bastoni, voto 5,5, e Luis Henrique, giudicato "evanescente" e anche lui da 5,5. Nuova bocciatura per Curtis Jones, che prende 5. "Gioca il tempo in cui grandina sul centrocampo dell'Inter e lui appare comprensibilmente un po' spaesato. Tolta una buona iniziativa sull'azione del palo scheggiato da Bastoni, non si vede praticamente mai".

Chivu 6,5: "Bravissimo a riacciuffare la partita"

Per Cristian Chivu arriva un 6,5. Il quotidiano penalizza il tecnico per un primo tempo molto negativo, ma gli riconosce il merito di aver cambiato l'Inter nella ripresa. "Ancora una volta l'Inter finisce sott'acqua, ma stavolta molto del merito va dato al primo tempo mostruoso che gioca la Roma. Lui è bravo ad aiutare la squadra a restare in partita e a riacciappare gli avversari nella ripresa grazie alla rosa extralarge che ha a disposizione".

Promosso anche l'arbitro Massa, che riceve 7.