Giampaolo Pazzini, ospite degli studi di Sport Mediaset, non esita a inserire Lautaro Martinez "tra i primi cinque attaccanti d'Europa". Poi ha analizzato la partita di ieri sera tra Roma e Inter dando le percentuali di Scudetto per le due squadre: "Abbiamo assistito ieri alla partita tra le squadre al momento migliori del campionato. È stata una bellissima partita, potremmo dire un tempo per una ma così non è stato perché l'Inter ha avuto occasioni nel primo tempo e la Roma nel secondo. Penso che sia la partita della consapevolezza per entrambe: la Roma aveva bisogno di mettersi in gioco con una squadra forte e ne è uscita con rammarico con la consapevolezza di potersela giocare. La rimonta fatta dell'Inter è da squadra forte".

Ma perché, secondo Pazzini, l'Inter riesce a rimontare dopo aver subito due gol? "Ormai non è più un caso, è già la quarta volta di fila e l'ottava considerando il girone dell'anno scorso. Loro sanno di essere forti e questa consapevolezza li porta a gestire più le forze e i minuti e a partire piano. Solo a Madrid l'Inter non ha ripreso la partita, però è un fattore sul quale Cristian Chivu deve lavorare perché non è che possano sempre rimontare".