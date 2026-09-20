Una settimana di libera uscita per l'Inter dopo il pari con la Roma. Complice anche la lunga sosta all'orizzonte, come appurato da FcInterNews.it, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di lasciare i suoi uomini non impegnati con le Nazionali otto giorni di relax prima di ritrovarsi ad Appiano Gentile lunedì prossimo per i prodromi della preparazione del match di campionato contro il Parma. I giocatori alle prese coi recuperi dai loro infortuni, ovvero Hakan Calhanoglu, John Stones e Djed Spence, si presenteranno prima alla Pinetina per riprendere il lavoro di recupero.
Simone Togna
Sezione: Focus / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 17:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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