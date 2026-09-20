Né vincitori, né vinti: finisce 2-2 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Il Corriere della Sera ha commentato la prestazione dei nerazzurri nelle tradizionali pagelle. Pagelle che premiano, ovviamente, capitan Lautaro Martinez. Voto: 8, motivato così: "Ai gol aggiungere pure un assist con... le mani da fallo laterale. Campione che gli spazi non li trova, li inventa".

Gli altri voti dell'Inter: bocciato Jones, riscatto per Pepo

All'estremo opposto della scala di giudizio Curtis Jones: "Una gran giocata per Bastoni, un lampo nel nulla. Tatticamente lacunoso", 5 per lui. Insufficiente anche Alessandro Bastoni: "Perde il pallone in uscita che porta all’1-0. Soffre tantissimo, incide poco, coglie un palo esterno", anche per lui 5. Prendono 5.5 invece Bisseck, Akanji e Dimarco, giudicato come "lontano dalla forma migliore".

Tra coloro che hanno convinto Barella, 6.5: "Nervoso eppure determinante: è soprattutto lui ad alzare i giri del centrocampo nella ripresa". Si prende un bel 7 Pepo Martinez, "fortunato ma decisivo su Malen", 7.5 per Marcus Thuram: "Nel secondo tempo pare volare sul campo, sembra non toccare terra. Immarcabile, costruisce il gol che riapre il match e tanto tanto altro". Altra bella prestazione per Carlos Augusto, anche lui premiato con un 7. Infine, mister Cristian Chivu: "Lacune difensive sulle quali lavorare. Però l’ennesima rimonta è figlia anche delle sue sostituzioni giuste", giudizio che si traduce in un 6.5.