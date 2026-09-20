Diversi gli episodi da moviola nel 2-2 tra Roma e Inter all'Olimpico, secondo La Gazzetta dello Sport. Al 3' Marcus Thuram rischia il cartellino giallo per un contatto con Balerdi, ma la gomitata dell'attaccante nerazzurro appare fortuita. Al 10' Lautaro Martinez viene fermato mentre è lanciato verso la porta a causa di una precedente trattenuta di Thuram su Hermoso. Protesta Barella, che viene ammonito. Al 29' timide proteste di Lautaro dopo un colpo di testa che termina sulla spalla di Dybala: corretto non concedere il calcio di rigore.

Regolare il raddoppio di Koné

L'episodio più importante arriva al 37', in occasione del secondo gol della Roma. Il guardalinee Berti alza inizialmente la bandierina dopo che il pallone ha superato la linea di porta. L'intervento del VAR certifica però la regolarità della rete: Koné si trova dietro la linea del pallone nel momento in cui Mancini effettua il tocco, quindi il 2-0 giallorosso è valido. Nel recupero del primo tempo arriva invece il giallo per Akanji, in ritardo su Malen: ammonizione corretta.

Nessun rigore su Thuram-Balerdi

Al 48' Thuram viene contrastato da Balerdi all'interno dell'area della Roma, ma anche in questo caso non ci sono gli estremi per il rigore. Al 57' corretto il cartellino giallo a Bastoni, che interrompe una promettente azione di Malen. Infine, all'82', ammonizione anche per Koulierakis dopo un intervento da dietro su Diouf: giusta la decisione di estrarre il cartellino.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 08:14
Autore: Ludovica Ferrante
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