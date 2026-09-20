Il ricordo di Sandro Mazzola ha accompagnato l'Inter nella serata dell'Olimpico. Prima della sfida contro la Roma, il volto della leggenda nerazzurra è apparso sui maxischermi dello stadio, ricevendo un lungo e sentito applauso da parte del pubblico. I giocatori dell'Inter sono scesi in campo con il lutto al braccio, mentre prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio. L'omaggio a Mazzola accompagnerà anche le altre partite di questo turno di Serie A.

Funerali a Sant'Ambrogio

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'ultimo saluto all'ex campione dell'Inter è previsto a Milano, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14.45. Per la stessa giornata è stato inoltre proclamato il lutto cittadino.

Gasperini: "Un simbolo totale per Inter e calcio italiano"

Anche Gian Piero Gasperini, dopo il 2-2 dell'Olimpico, ha voluto ricordare Mazzola. "Ho avuto la fortuna di giocare contro Mazzola, ero nelle giovanili della Juve e avevo esordito in Coppa Italia proprio contro la sua Inter". Il tecnico della Roma ha poi aggiunto: "Parliamo di una bandiera assoluta, non solo di un campione ma di un simbolo totale per l'Inter e per il calcio italiano".