All'interno della lunga relazione sul nuovo stadio di San Siro analizzata da Calcio e Finanza è presente anche la suddivisione per reparti dell prezzo di 197,1 milioni di euro concordato per l’acquisto del Meazza e delle aree circostanti da parte di Inter e Milan, operazione che è stata finalizzata nel novembre del 2025. In particolare, il documento attribuisce 104,1 milioni allo Stadio Giuseppe Meazza, 86,2 milioni ai terreni e circa 6,7 milioni ai diritti edificatori.

Dal prezzo vengono tuttavia considerate detrazioni per complessivi 22 milioni: 12,4 milioni legati alla demolizione del Tunnel Patroclo e 9,6 milioni per bonifiche ambientali. Nel piano economico il costo netto dell’area scende così a circa 175,1 milioni di euro.