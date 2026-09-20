All'interno della lunga relazione sul nuovo stadio di San Siro analizzata da Calcio e Finanza è presente anche la suddivisione per reparti dell prezzo di 197,1 milioni di euro concordato per l’acquisto del Meazza e delle aree circostanti da parte di Inter e Milan, operazione che è stata finalizzata nel novembre del 2025. In particolare, il documento attribuisce 104,1 milioni allo Stadio Giuseppe Meazza, 86,2 milioni ai terreni e circa 6,7 milioni ai diritti edificatori.

Dal prezzo vengono tuttavia considerate detrazioni per complessivi 22 milioni: 12,4 milioni legati alla demolizione del Tunnel Patroclo e 9,6 milioni per bonifiche ambientali. Nel piano economico il costo netto dell’area scende così a circa 175,1 milioni di euro.

Sezione: News / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 21:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.