Nome: Cristian. Cognome: Carrara. Professione: bomber. Questo l'identikit di Cristian Carrara, numero 9 dell'Inter U20 che sta letteralmente dominando il campionato Primavera-1. E con lui vola anche l'Inter: tredici punti in cinque partite, primato in classifica alla sosta e la sensazione che questa squadra possa davvero andare lontano.
Anche ieri, nel 2-3 in casa del Monza, Carrara ha fatto vedere tutto il repertorio: un assist di mestiere accomodando un cross per l'accorrente D'Agostino, un gol di prima intenzione in area di rigore alla prima vera palla buona per segnare, un secondo gol frutto di intensità e spirito di sacrificio, andando a rubare palla al portiere avversario Stranjar, sicuramente non esente da colpe. E poi tante sponde, la capacità di far salire la squadra e la leadership che ha sempre mostrato anche nelle categorie inferiori.
I due gol contro il Monza sono rispettivamente il sesto e il settimo della sua stagione. Nelle prime quattro gare era sempre andato a segno contro Genoa, Bologna, Cagliari ed Empoli, un po' perché sicuramente in un periodo di grande fiducia tutto è più facile, un po' perché lui ha davvero la capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Da centravanti vecchio stampo, insomma, che sì, può legare il gioco e dare sfogo alla manovra, ma il cui habitat naturale è l'area di rigore.
Fisicamente, nonostante non sia un gigante in altezza, Carrara è decisamente sopra la media. Baricentro basso, grandissima forza nelle gambe, quasi impossibile da spostare per i difensori pari età. E la sensazione è che, rispetto all'anno scorso quando ha fatto le prime apparizioni e i primi due gol in categoria, Carrara sia migliorato anche dal punto di vista tecnico, ulteriore passo avanti che potrebbe garantirgli un futuro importante.
A proposito di margini di miglioramento, ce ne sono, diversi, come naturale che sia per un ragazzo di 18 anni, classe 2008. Carrara però sa fare gol in quasi tutti i modi e in una squadra che produce tanto gioco come l'Inter U20 di Bigica è lo stoccatore ideale. Fintantoché i palloni continueranno ad arrivare, però, statene certi, il numero nella casella "gol" di Carrara continuerà a salire.
Alessandro Savoldi
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