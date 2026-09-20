È Lautaro Martinez il migliore dell'Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il pareggio in rimonta contro la Roma. Per il capitano arriva un 8. "Due carezze per Mazzola. Come col Napoli, ha preso l'Inter per le orecchie e l'ha tirata su dal baratro. Da bomber di razza", scrive il quotidiano. Molto positivo anche Marcus Thuram, premiato con 7: "Forse la notizia migliore per Chivu: il Mondiale è finito, l'uragano Marcus è tornato. Fisicità impressionante. E quando l'Inter ha la ThuLa, ha quasi tutto".
Jones il peggiore, Chivu prende 6,5
La nota più negativa è Curtis Jones, fermo a 5 alla sua prima partita da titolare. "La prima da titolare non la racconterà ai nipotini. Non trova posizione e senso alla sua partita. E non ci mette neppure la rabbia che serviva". Cristian Chivu prende invece 6,5: "Prima o poi troverà il modo di non andare sotto di due gol. Buon per lui che sa come svegliare la squadra nel corso della partita. Ma urge una svolta". Il voto complessivo dell'Inter è 6,5: "Va sotto di 2 gol, come il solito, poi torna su. Ha mostrato i suoi limiti e la sua forza".
Martinez e Zielinski da 6,5
Buona valutazione anche per Josep Martinez, che prende 6,5 dopo una parata decisiva nel momento più delicato della partita. Stesso voto per Zielinski, protagonista di una crescita evidente nella ripresa: "Un altro reduce da un primo tempo spettrale che si redime nella ripresa, afferrando le redini della carrozza e guidandola al galoppo". Carlos Augusto prende a sua volta 6,5, premiato per l'impatto avuto entrando dalla panchina.
Bisseck e Dimarco sotto la sufficienza
Tra i difensori Akanji e Bastoni prendono 6, mentre Bisseck si ferma a 5,5. Secondo il quotidiano, il tedesco ha responsabilità in entrambe le reti della Roma, pur riscattandosi parzialmente nell'azione del 2-2. Voto 5,5 anche per Dimarco: "Una sola cosa da vero Dima: l'assist che Lautaro spara alto nel primo tempo. Graziato da Dybala dopo uno svarione difensivo. Si vede che non sta bene. Esce presto". Sufficienza per Diouf e Barella, entrambi da 6. Promossi i cambi di Chivu. Sucic prende 6: "Anche il suo ingresso ha fatto bene alla sua squadra: geometrie lucide e una continuità agonistica che Jones non è riuscito ad assicurare nel primo tempo". Voto 6 anche per Luis Henrique, il cui ingresso permette a Carlos Augusto di arretrare e contribuisce a rendere l'Inter più pericolosa nella fase finale della rimonta.
Autore: Ludovica Ferrante
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