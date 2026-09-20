Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha rilasciato qualche breve dichiarazione a Radio TV Serie A dopo la sfida pareggiata per 2-2 contro la Roma: “Approccio non degno? Secondo me sì, per quello che abbiamo fatto noi nel secondo tempo dove abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare dall’inizio. Abbiamo affrontato una squadra che nel primo tempo ci ha surclassato per giocare e fisicità, noi abbiamo avuto un approccio non buono. La reazione è stata giusta, quello che speravamo ci fosse dall’inizio. Per me è un risultato giusto contro una squadra forte e su un campo su cui non è facile giocare”.