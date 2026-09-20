È Lautaro Martinez il migliore dell'Inter nelle pagelle del Corriere dello Sport dopo il 2-2 dell'Olimpico contro la Roma. Per il capitano nerazzurro arriva un 8 accompagnato da un giudizio netto: "Un mostro". Il quotidiano sottolinea non soltanto la qualità del centravanti, ma soprattutto la tenacia con cui vive ogni pallone. "La Roma lo ha sofferto e alla fine lo ha subito. Travolgente, esemplare, non solo per qualità, ma anche per la tenacia con cui vive la partita su ogni pallone. L'esempio perfetto di un'Inter che non muore mai".
Chivu da 7: "Rientro in campo da campioni d'Italia"
Voto 7 per Cristian Chivu, protagonista di una partita dai due volti. Il primo tempo viene definito "da dimenticare", con l'Inter nuovamente sotto di due reti. Nella ripresa, però, cambia tutto: "Squadra più alta, più coraggiosa, più viva in avanti e sulle fasce". Per il quotidiano, il secondo tempo conferma ancora una volta la forza della squadra nerazzurra: "L'Inter c'è, la sua forza non si discute".
Thuram, Sucic e Carlos Augusto da 7
Molto positiva anche la prova di Marcus Thuram, premiato con 7. Decisivo il recupero su Mancini che dà il via all'azione del gol di Lautaro, così come la sponda nell'azione del pareggio. Nel finale il francese ha anche l'occasione per completare la rimonta: "La ThuLa è letale. Sempre". Stesso voto per Sucic, il cui ingresso cambia il volto del centrocampo: "Crea occasioni, mette muscoli e lucidità fondamentali per la rimonta nerazzurra". 7 anche a Carlos Augusto, protagonista nell'azione del pareggio e capace di dare vivacità alla fascia nel momento di maggiore difficoltà della Roma.
Martinez salva il risultato, bene Diouf e Barella
Josep Martinez prende 6,5 grazie soprattutto alla grande parata su Malen: "Ci ha messo letteralmente la faccia: è un'europarata che ha salvato il risultato e probabilmente la partita". Voto 6,5 anche per Diouf, molto negativo nel primo tempo ma trasformato nella ripresa: "Diventa devastante per dribbling, recupero palloni e spinta offensiva". Stesso giudizio per Barella, che dopo una prima frazione complicata disputa una "ripresa da leader", tra recuperi, occasioni create e lavoro in mezzo al campo.
Jones il peggiore: 5
La nota più negativa è Curtis Jones, fermo a 5. "Poca sostanza nella doppia fase, sparisce in mezzo al campo. Solo venti passaggi", scrive il Corriere dello Sport. Sotto la sufficienza anche Bisseck e Bastoni, entrambi da 5,5. Il primo perde completamente Koné nell'azione del secondo gol, mentre Bastoni viene penalizzato dal rinvio che dà origine alla prima rete giallorossa. Sufficienza infine per Akanji, Zielinski, Dimarco e Luis Henrique, tutti da 6.
Autore: Ludovica Ferrante
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