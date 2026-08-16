La Juve continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti per regalare un elemento di qualità e personalità. E nelle ultime ore è emersa con forza una suggestione dal sapore di derby d'Italia: secondo il quotidiano La Stampa, infatti, al club bianconero è stato proposto Marcelo Brozovic, vecchia conoscenza del tecnico di Certaldo per averlo avuto alle sue dipendenze all'Inter. Dopo aver chiuso la sua esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr al fianco di Cristiano Ronaldo, il regista croato classe 1992 è attualmente svincolato.

Spalletti e la sliding door della carriera

La Epic Sports, agenzia che fa capo ad Ali Barat, starebbe cercando di intensificare i contatti con la dirigenza bianconera e con l'AD Giovanni Carnevali per offrire il profilo dell'ex inter. Il 34enne non vedrebbe l'ora di fare ritorno in Europa e gradirebbe particolarmente la destinazione torinese, a rendere l'operazione ancora più intrigante la presenza in panchina di Luciano Spalletti che lo reinventò in nerazzurro vertice basso di centrocampo, ruolo nel quale divenne in breve tempo uno dei migliori interpreti del panorama internazionale.