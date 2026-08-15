Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l’arrivo a Fiumicino, il centrocampista classe 1999 ha completato gli ultimi passaggi prima dell’annuncio del club biancoceleste e dell’Inter, con la società capitolina che ha poi dato il benvenuto al suo nuovo acquisto attraverso i propri canali ufficiali. Non sono mancate le prime parole di Frattesi ai tifosi, pronto a iniziare questa nuova avventura con la maglia della Lazio. Tra i tanti messaggi di entusiasmo per il suo arrivo ce n’è stato uno particolarmente significativo, arrivato da una vecchia conoscenza biancoceleste. A esultare per l’operazione è stato infatti Hernanes. L’ex centrocampista della Lazio ha commentato uno dei post pubblicati dal club sui social con un messaggio breve, ma decisamente eloquente: “Mamma mia! Daje!”. Il brasiliano ha accompagnato le parole con cuori e applausi, mostrando tutto il suo entusiasmo per l’arrivo di Frattesi. Un messaggio che testimonia il calore con cui l’ex biancoceleste ha accolto il nuovo acquisto della Lazio, aggiungendosi alla grande attesa dei tifosi per vedere Frattesi protagonista con la nuova maglia.
Autore: Giammarco Probo
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