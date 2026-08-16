Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, l’accordo tra il club blaugrana e l’Al-Hilal sarebbe ormai imminente, con il portoghese che ha già dato il suo ok all’operazione ed è disposto a fare un sacrificio economico per tornare in Spagna.

Per Cancelo si tratterebbe di un ritorno in blaugrana dopo la precedente esperienza al Barca. Il terzino portoghese, oggi all’Al-Hilal, spinge per ritrovare l’ambiente catalano e il Camp Nou. Nel suo passato c’è anche l’Inter, che lo ha avuto in prestito dal Valencia nella stagione 2017/18. In nerazzurro Cancelo ha collezionato 29 presenze, garantendo diversi assist, prima di fare ritorno in Spagna e trasferirsi successivamente alla Juventus. Ora il futuro sembra parlare nuovamente catalano: il ritorno di Cancelo al Barca è sempre più vicino.