Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, l’accordo tra il club blaugrana e l’Al-Hilal sarebbe ormai imminente, con il portoghese che ha già dato il suo ok all’operazione ed è disposto a fare un sacrificio economico per tornare in Spagna.
Per Cancelo si tratterebbe di un ritorno in blaugrana dopo la precedente esperienza al Barca. Il terzino portoghese, oggi all’Al-Hilal, spinge per ritrovare l’ambiente catalano e il Camp Nou. Nel suo passato c’è anche l’Inter, che lo ha avuto in prestito dal Valencia nella stagione 2017/18. In nerazzurro Cancelo ha collezionato 29 presenze, garantendo diversi assist, prima di fare ritorno in Spagna e trasferirsi successivamente alla Juventus. Ora il futuro sembra parlare nuovamente catalano: il ritorno di Cancelo al Barca è sempre più vicino.
Cancelo ultima su regreso al Barça.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 16, 2026
La vuelta del portugués al Camp Nou es sólo cuestión de días. https://t.co/jhRyyu5WvM
Autore: Giammarco Probo
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