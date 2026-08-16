Novità per quanto riguarda il mercato. L'ex giocatore dell'Inter Raoul Bellanova piace al Fulham. Esterno destro a tutta fascia, con l'arrivo di Sarri all'Atalanta è stato dirottato a terzino nella difesa a quattro. Intanto, nella notte, secondo quanto riporta su YouTube Fabrizio Romano, il Fulham di Arbeloa si è fatto avanti con il club orobico per iniziare a imbastire una trattativa. La prima proposta da 20 milioni di euro, però, è stata rifiutata dai nerazzurri. La speranza della Dea è quella di trattenere il giocatore in questa sessione di mercato.