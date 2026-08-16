Un caloroso abbraccio, qualche parola e... un album dei ricordi che si riapre ogni volta che due amici (ex compagni di squadra) si incontrano. E' quanto successo questo pomeriggio prima dell'amichevole tra il Real Madrid e lo Schalke. I protagonisti sono Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, che si sono scambiati qualche parola in compagnia anche di un dirigente della formazione tedesca. La sfida è terminata per 3-0 in favore degli spagnoli: a segno Mbappé, Huijsen ed Espi, che ha chiuso la pratica al minuto 57.

El caluroso reencuentro entre Dumfries y Dzeko🫂

Ambos coincidieron en las filas del Inter de Milán hace un par de años



Ahora se enfrentaran en el amistoso Schalke 🆚 Real Madrid @rdgzcastellanos pic.twitter.com/S55NhenB3y — MARCA (@marca) August 16, 2026