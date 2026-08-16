Un caloroso abbraccio, qualche parola e... un album dei ricordi che si riapre ogni volta che due amici (ex compagni di squadra) si incontrano. E' quanto successo questo pomeriggio prima dell'amichevole tra il Real Madrid e lo Schalke. I protagonisti sono Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, che si sono scambiati qualche parola in compagnia anche di un dirigente della formazione tedesca. La sfida è terminata per 3-0 in favore degli spagnoli: a segno Mbappé, Huijsen ed Espi, che ha chiuso la pratica al minuto 57.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 20:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione