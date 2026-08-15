Il Real Madrid sta già pensando ai prossimi impegni e l'inizio di campionato non è distante. E' momento di esperimenti tattici che coinvolgono i giocatori della squadra allenata da José Mourinho. Secondo quanto riferito da Cadena SER, il tecnico portoghese sta pensando di utilizzare Trent Alexander-Arnold stabilmente in una posizione più centrale. A destra la corsia spetta a Denzel Dumfries. E siccome si tratta di due esterni, l'ex Inter dovrebbe agire in modo inamovibile a destra, mentre l'ex Liverpool verrebbe spostato in mezzo al campo.