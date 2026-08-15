Davide Frattesi ha ufficialmente salutato l’Inter prima di iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Il centrocampista classe 1999 ha affidato ai social un messaggio per chiudere il capitolo nerazzurro, ricevendo numerosi commenti da parte di tifosi e persone legate al mondo interista. Tra le reazioni non è passato inosservato quello di Steven Zhang, ex presidente dell’Inter, che ha scelto di lasciare un commento "One of the best of the best in my heart. Forza Davide".Sotto il post pubblicato dal centrocampista. Un gesto che testimonia il legame rimasto tra Frattesi e l’ambiente nerazzurro nonostante la separazione. Dopo l’esperienza a Milano, per Frattesi è arrivato il momento di voltare pagina. La prossima tappa della sua carriera sarà infatti la Lazio, pronta ad accoglierlo come uno dei nuovi innesti della squadra. Una nuova sfida per il centrocampista, che torna così a Roma con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia biancoceleste.
Autore: Giammarco Probo
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