Protagonista di 'Storie di Serie A', Maurizio Sarri ha raccontato così lo 'scudetto perso in albergo' quando era allenatore del Napoli nella stagione 2017-18: "Allo Stadium (vittoria sulla Juve per 1-0 con gol di Koulibaly, ndr) fu una serata bella vanificata dal sabato successivo, in cui purtroppo in televisione abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo", il riferimento del tecnico toscano al famigerato Inter-Juve 2-3 arbitrato da Daniele Orsato. "Abbiamo avuto la colpa di farcela entrare dentro l'anima e di non essere in grado di giocare il giorno dopo", ha ammesso Sarri, parlando del 3-0 netto subito dagli azzurri sul campo della Fiorentina che mandò i titoli di coda sulla corsa tricolore.