Aumenta la pressione su Cristian Chivu dopo la quinta sconfitta in stagione. Le classifiche, si legge su Tuttosport, sono ancora buone in campionato e Champions League, ma i ko cominciano a sommarsi e i difetti sembrano sempre quelli di un tempo, mentre sale il nervosismo (vedi Lautaro Martinez).

Il giorno dopo la caduta con l'Atletico Madrid ci sono state riflessioni in casa nerazzurra. La società sta proteggendo il romeno, ma i ko non fanno bene alla serenità interna. Troppi i gol subiti, 16 in 17 gare, spesso nei finali. Come già accadeva con Inzaghi. E un altro dato in continuità con l'ultimo anno è che negli scontri diretti l'Inter sta andando male: solo una vittoria sulla Roma, sconfitte contro Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid.

Per quel che riguarda la rabbia di Lautaro Martinez, il tecnico dovrà essere bravo a disinnescare una possibile bomba, anche se la frustrazione dell'argentino è arrivata una volta in panchina, dopo aver salutato l'allenatore. E andrà risollevato anche Calhanoglu, reduce da errori importanti.