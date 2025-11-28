Primo ospite di 'Vita da campione', format di RaiPlay, Walter Zenga ha raccontato le tappe principali della sua carriera nel calcio, tra campo e panchina. Non mancando di spiegare perché l'Inter non lo ha mai ingaggiato come allenatore: "Non c'è stato mai il modo, il momento - le parole dell'Uomo Ragno -. Probabilmente, il mio percorso in quel momento lì era offuscato da allenatori molto più bravi. Io la mia carriera in Serie A l'ho fatta, le squadre che ho allenato - Crotone, Palermo, Sampdoria, Cagliari - non sono di poco conto. Chi dice il contrario sbaglia. È stato un bellissimo viaggio".