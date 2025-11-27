Continuiamo a commentare insieme la sconfitta rimediata in Champions League contro l'Atletico Madrid, la seconda consecutiva dopo quella nel derby e la quinta stagionale. Rendimento pesantissimo che non coincide con le prestazioni fornite, ma questo è un problema che questa squadra si porta avanti da anni.

Data: Gio 27 novembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
