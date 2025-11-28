Maurizio Sarri ha citato anche Cristian Chivu tra gli allenatori giovani che stanno emergendo con le loro idee nell'attuale Serie A: "In questo campionato c'è un mix normale tra tecnici di esperienza e ragazzi che provano ad emergere - le parole del tecnico della Lazio a Radio TV Serie A -. Ce ne sono tanti di interessanti. Fabregas, per esempio, ha un'intelligenza superiore alla media ed è un grande conoscitore di calcio: penso sia un predestinato. Ce ne sono anche altri: mi piace molto Fabio Grosso. Chivu? Mi è piaciuto a livello di personalità perché ha preso una squadra con un'identità chiara, con proprie certezze. Mi sembra un ragazzo che è entrato con grande piglio in un mondo difficile, con già delle vittorie addosso. Ha una bella personalità. questa è una bella base da cui partire".