Si rinnova l’appuntamento con "Un Gol per la Ricerca", storica campagna di Fondazione AIRC che coinvolge il mondo del calcio per sensibilizzare sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca oncologica. La campagna coinvolge personalità, istituzioni e campioni che si schierano al fianco degli oltre 5.400 ricercatrici e ricercatori dando il loro sostegno.
Nel mese di novembre, dedicato alla prevenzione al maschile, AIRC ha deciso di unirsi a Movember per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale della prevenzione dei tumori maschili.
Francesco Acerbi, da anni al fianco di AIRC come testimonial, è sceso ancora una volta in campo per condividere la sua storia e raccontare in prima persona con un videomessaggio l’importanza del sostegno alla ricerca. Un messaggio semplice ma importante che contribuisce a normalizzare l’informazione su queste tematiche e a coinvolgere sempre più persone sui temi della prevenzione.
Francesco Acerbi, storico ambasciatore AIRC, ha avuto un ruolo attivo nella campagna “Un Gol per la Ricerca”, realizzando un video messaggio per sottolineare personalmente l’importanza della prevenzione del cancro e del sostegno alla ricerca scientifica pic.twitter.com/eLDEi3D8UE— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 28, 2025
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
