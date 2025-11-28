Si rinnova l’appuntamento con "Un Gol per la Ricerca", storica campagna di Fondazione AIRC che coinvolge il mondo del calcio per sensibilizzare sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca oncologica. La campagna coinvolge personalità, istituzioni e campioni che si schierano al fianco degli oltre 5.400 ricercatrici e ricercatori dando il loro sostegno.

Nel mese di novembre, dedicato alla prevenzione al maschile, AIRC ha deciso di unirsi a Movember per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale della prevenzione dei tumori maschili.

Francesco Acerbi, da anni al fianco di AIRC come testimonial, è sceso ancora una volta in campo per condividere la sua storia e raccontare in prima persona con un videomessaggio l’importanza del sostegno alla ricerca. Un messaggio semplice ma importante che contribuisce a normalizzare l’informazione su queste tematiche e a coinvolgere sempre più persone sui temi della prevenzione.