C'è anche la firma di Neil El Aynaoui nel successo della Roma sul Midtjylland. Raggiunto da Sky Sport dopo il suo primo gol con la maglia giallorossa, il centrocampista marocchino punta il mirino sul Napoli con l'obiettivo di conservare il primo posto: "Ci prepareremo al meglio. Ci siamo preparati bene anche per la gara di Europa League e adesso avremo qualche giorno per concentrarci sul Napoli. Domenica daremo il massimo, come sempre, e faremo assolutamente del nostro meglio. Vogliamo dare continuità ai risultati e continuare a crescere come squadra".