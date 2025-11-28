Niente sfida dell'ex per Cuadrado, di nuovo ai box per un guaio al bicipite femorale sinistro che lo terrà fermo per alcune settimane. "Ma quel che più complica il lavoro di Gilardino è che Cuadrado molto probabilmente salterà i due scontri diretti salvezza previsti nell’arco di una settimana (8 e 12 dicembre) in casa con il Parma di Cuesta e a Lecce contro la squadra di Eusebio Di Francesco", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Indisponibili per domenica anche l'ex Akinsanmiro, Lusuardi, Esteves e Stengs, mentre dovrebbe tornare a disposizione Marin.

