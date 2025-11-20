Serata di emozioni per Achraf Hakimi, premiato ieri come Giocatore Africano dell’Anno dopo una stagione straordinaria con il Paris Saint-Germain. L’esterno marocchino ha espresso tutta la sua gratitudine attraverso i propri canali social:

"Questo riconoscimento corona anni di duro lavoro, successi e momenti indimenticabili. Ringrazio la mia famiglia, i miei compagni e tutte le persone che lavorano con me ogni giorno. La loro fiducia e il loro supporto mi rendono più forte. Grazie al popolo marocchino per avermi sempre sostenuto. Spero che questo momento ispiri ogni bambino del nostro Paese e di tutto il nostro continente a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli".

Presente al gala di Rabat, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi ha espresso tutto il suo orgoglio per il laterale ex Inter, pochi minuti prima della sua incoronazione: "Per me Achraf è uno dei migliori al mondo. E ovviamente il miglior giocatore africano. È un leader del PSG e il capitano del Marocco. Siamo tutti orgogliosi di lui".