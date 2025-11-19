Achraf Hakimi è il Pallone d'Oro africano 2025. Nessuna sorpresa a Rabat, dove il laterale marocchino è stato meritatamente insignito del premio dopo una stagione praticamente perfetta vissuta con la maglia del Paris Saint-Germain. Club con il quale ha conquistato tutto a livello nazionale per poi trionfare anche a livello europeo vincendo la Champions League in finale con l'Inter, sua ex squadra, aprendo peraltro le marcature nel netto 5-0 di Monaco di Baviera.

Hakimi, ora ai box per un infortunio alla caviglia, corona un'annata da sogno diventando il quinto marocchino della storia a trionfare dopo Ahmed Faras (1975), Mohamed Timoumi (1985), Badou Zaki (1986) e Mustapha Hadji (1998).