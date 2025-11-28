A poco più di un mese dall’infortunio muscolare patito lo scorso 25 ottobre nel primo tempo di Napoli-Inter, riecco Mkhitaryan. Come da programma, ieri l'armeno p tornato in gruppo e Chivu valuterà se convocarlo già per la partita di domenica a Pisa oppure se rinviare tutto al match di Coppa Italia col Venezia di mercoledì 3 dicembre.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, invece, serve ancora pazienza per gli altri infortunati. Dumfries a Pisa certamente non ci sarà e - secondo la rosea - potrà tornare a disposizione in tempo per il Liverpool, il prossimo 9 dicembre. Si valuterà comunque giorno per giorno, esattamente come per Darmian. Intanto domenica possibile una nuova chance dal 1' per Luis Henrique su quella fascia. Per il resto, dovrebbero tornare titolari Acerbi, Sucic e Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.

