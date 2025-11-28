Si avvicina il ritorno in campo di Henrikh Mkhitaryan. Come racconta Sky Sport, il centrocampista armeno oggi si è allenato per il secondo giorno di fila in gruppo, con l'obiettivo di strappare una convocazione per Pisa-Inter di domenica (fischio d'inizio ore 15). La decisione finale sulla sua presenza verrà presa nelle prossime ore da Cristian Chivu che, in queste situazioni, ha sempre scelto la via della prudenza.

Per la cronaca, dopo la sconfitta con l'Atletico di mercoledì scorso, a proposito degli infortunati, il tecnico romeno aveva detto "andiamo avanti con quelli che siamo adesso" parlando di eventuali recuperi. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 15:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
