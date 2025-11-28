Chivu riabbraccia Henrikh Mkhitaryan. Secondo il Corriere dello Sport, che conferma il rientro in gruppo dell'armeno, si va verso la convocazione del centrocampista per la sfida di domenica pomeriggio a Pisa. L'ex Arsenal è fermo dallo scorso 25 ottobre, data di Napoli-Inter, quando si stirò in seguito alla simulazione di Di Lorenzo.

"Dopo un lungo stop, l'armeno non può essere ancora pronto per giocare dall'inizio, ma si candida per uno spezzone e per ridare a Chivu un'alternativa in più a centrocampo, dove in questo periodo soprattutto Zielinski è riuscito a sfruttare lo spazio a disposizione per mettersi in mostra da protagonista come avvenuto anche in Spagna - si legge -. Per gli altri infortunati invece bisognerà aspettare ancora, a partire da Dumfries e Darmian oltre a Di Gennaro e Palacios. Evidentemente la zona più bersagliata è la fascia destra, dove in Toscana è probabile che torni titolare Luis Henrique dopo le due gare disputate su quel versante da Carlos Augusto senza convincere".