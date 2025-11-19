Andrea Pinamonti, che nelle prime undici giornate di questa Serie A è il centravanti italiano con più gol segnati a pari merito con Federico Bonazzoli, non ha smesso di credere alla prima chiamata della Nazionale maggiore: "Non ho mai detto di voler essere il titolare fisso, chiariamo subito la cosa. Ma spero sempre in un’opportunità. Lavorando e mettendoci impegno, prima o poi gli obiettivi si raggiungono. Io lavorerò al massimo per prendermi questa chance", ha detto l'attaccante del Sassuolo a Cronache di Spogliatoio.