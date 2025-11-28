Allarme rientrato in casa Roma a pochi giorni dal big match dell'Olimpico contro il Napoli. Gli esami a cui sono stati sottoposti Manu Koné e Neil El Aynaoui hanno escluso lesioni: contusione alla caviglia destra per il francese e al ginocchio sinistro per il marocchino. "Il secondo sarà sicuramente a disposizione di Gasperini per il big match di domenica col Napoli e anche per il primo c'è grande ottimismo", informa Sky Sport.