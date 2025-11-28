Giovane Santana do Nascimento, per tutti semplicemente Giovane, è tra le più liete sorprese di questa stagione di Serie A. L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, gli ha dato subito fiducia e lo ha lanciato in campo al fianco di Gift Orban, formando una delle coppie offensive più imprevedibili del massimo campionato, anche se non certo la più prolifica, purtroppo per gli scaligeri. Proprio contro l'Inter qualche settimana fa l'attaccante ha segnato il suo primo gol in Italia, battendo Yann Sommer con un destro, il suo piede meno nobile, violento e preciso, per il momentaneo 1-1 del Bentegodi.

Che Giovane piaccia in Viale della Liberazione è noto, il suo nome è nella lista dei profili su cui varrebbe la pena fare un investimento, perché nel reparto offensivo ha le qualità che un po' mancano attualmente: dribbling secco, rapidità, imprevedibilità e fantasia. La classica mezza punta che può agire da attaccante o numero 10. Non è un caso se oltre ai nerazzurri anche altri club lo stanno prendendo in seria considerazione non per gennaio ma per giugno, visto che gli scaligeri non pensano di privarsene durante la finestra di mercato invernale, come sottolinea Matteo Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano, a smentita delle recenti voci provenienti dal Brasile. L'idea sarebbe quella di bloccare il classe 2003 in anticipo, rinviando il trasferimento alla prossima estate.

Ad oggi non c'è nulla di realmente avanzato su questo fronte, ma solo richiesta di informazioni e sondaggi soprattutto dalla Liga spagnola. Ovviamente l'Inter è molto interessata, Giovane piace a Cristian Chivu ma ha anche il placet della dirigenza che lo considera in perfetta linea con le strategie di ringiovanimento della rosa nel rispetto dei paletti finanziari. Il discorso verrà approfondito più avanti e la situazione va monitorata.