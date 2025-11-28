La gara di domenica della Cetilar Arena non sarà una passeggiata per l'Inter, atteso nella tana di una Pisa che è imbattuto da ben sei partite di campionato. La squadra di Alberto Gilardino ha totalizzato una vittoria e cinque pareggi dopo l'ultimo ko stagionale contro il Bologna dello scorso 5 ottobre (4-0 al Dall'Ara). Inoltre, i nerazzurri non subiscono gol in casa da quattro partite consecutive: 436' di imbattibilità iniziati dopo il gol di Bravo, al 14esimo minuto, di Pisa-Udinese 0-1.