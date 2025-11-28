Le due sconfitte di fila, tra campionato e Champions League, non fanno suonare nessun campanello d'allarme in casa Inter. A dirlo è Pierpaolo Bisoli, commentando i due inciampi dei nerazzurri nel derby e contro l'Atletico Madrid nel giro di quattro giorni: "Qualche scivolone ci può stare, ma la società deve ringiovanire il reparto arretrato", l'opinione del tecnico a Tuttomercatoweb.com.