Il campionato italiano è complicato e la prova è anche nei numeri della grandi squadre. Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, sottolinea il concetto in un passaggio della conferenza stampa pre Parma: "In questa stagione stiamo commettendo degli errori evitabili, nel calcio si fanno errori ma ovviamente l'obiettivo è ridurli - spiega l'allenatore bianconero -. Non abbiamo inoltre sfruttato al meglio le occasioni avute, segnando meno di quanto avremmo potuto e subendo più gol di quelli che avremmo dovuto subire a livello statistico. Dobbiamo quindi migliorare, ma è un campionato dove grandi squadre come Napoli, Juventus o Inter hanno già 3 o 4 sconfitte, fa capire quanto sia una Serie A difficile. Dobbiamo giocare nella stessa maniera indipendentemente che davanti ci sia il Verona o il Napoli, abbiamo perso con il Bologna, ora c'è il Parma per rifarci e siamo concentrati su quello.