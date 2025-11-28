Su Tuttosport di oggi si sottolineano le difficoltà dell'Inter per l'assenza di Denzel Dumfries, assente dalla gara contro la Lazio. Il giocatore sta migliorando e verrà valutato la prossima settimana, ma salterà comunque le prossime gare. Potrebbe esserci con il Liverpool, almeno tra i convocati, più realisticamente sarà abile e arruolabile col Genoa o in Supercoppa Italiana.

I dati dicono che contro l'Atletico Madrid la squadra ha attaccato per il 44,2% a sinistra, per il 23,4% a destra e per il 32,4% al centro. E nel caso delle azioni in mezzo, il 70% erano sul centrosinistra, come sul gol di Zielinski. La squadra era quindi sbilanciata da quella parte.

Finora Luis Henrique non ha convinto e infatti è rimasto spesso fuori. Darmian è invece ancora infortunato. Carlos Augusto si è adattato, ma ha dei limiti offensivi. La dirigenza potrebbe quindi cercare un vice Dumfries a gennaio.