Il Pisa non segna un gol all'Inter in Serie A, nei confronti diretti giocati in casa, da 210 minuti. L’ultima firma è stata di Dunga, al 60' della sfida vinta 2-1 dai toscani il 1° novembre 1987. Quel giorno arrivò anche l'ultima vittoria pisana (in rete anche Bernazzani e Mandorlini). 

Sezione: Stats / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 15:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print